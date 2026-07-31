Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 11:37

«Обостряет»: в Армении обвинили Пашиняна в ухудшении отношений с Россией

Член «Сильной Армении» Карапетян: Пашинян намеренно ухудшает отношения с Россией

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намеренно ухудшает отношения с Россией, передает ТАСС заявление члена политсовета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Он подчеркнул, что Пашинян ведет страну по неверному пути и своими резкими заявлениями, в том числе о финансовых требованиях, лишь нагнетает напряженность с гораздо более сильным соседом.

Он вел по неправильному пути и сейчас ведет по неправильному пути <...>. Он обостряет отношения, вчерашние его слова помните: «Несколько миллиардов потребуем» — он обостряет, — сказал он.

Ранее Пашинян заявил журналистам, что Ереван намерен сохранить диалог с Москвой и урегулировать все спорные вопросы за столом переговоров. Глава правительства отметил, что текущая ситуация из-за ограничений со стороны России не носит для республики критического характера.

Кроме того, армянский премьер отметил, что республика ищет альтернативы сотрудничеству с Россией в экономике и политике. Глава правительства отметил, что Ереван взял курс на диверсификацию стратегических связей.

Страны СНГ
Армения
Россия
Никол Пашинян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Фейковая история»: американист о скандале с передачей Patriot Украине
Подростки устроили расправу над школьником из-за комментария в соцсети
Стали известные последствия ударов ВС России по Украине за неделю
Раскрыто, почему Трамп передумал давать Киеву лицензии на Patriot
Женщина погибла при ночной атаке ВСУ на Волгоград
Во Франции задержали несколько сотен человек по делу о лесных пожарах
Эксперт назвал главные критерии выбора счетчика воды
Суд перенес дату рассмотрения иска Долиной к мошенникам
На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию кураторов
Троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе
Харьковская область стала ближе к полному освобождению от ВСУ
Стало известно, в каком виде манго опаснее кока-колы
Суд продлил домашний арест школьнику с игрушечным автоматом из Уфы
Невролог предостерегла от постоянного сна на диване
В Госдуме ответили, могут ли устные экзамены полностью заменить ЕГЭ
Назвали педофилом и всадили нож: под Владимиром судят юных неонацистов
Рост уровня воды в Туре замедлился
В Венгрии предупредили о полной остановке АЭС «Пакш»
Культовый американский писатель указал дату мировой катастрофы
МВД оценило ущерб по делу главы «Эфко» в миллиарды рублей
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.