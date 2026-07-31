«Обостряет»: в Армении обвинили Пашиняна в ухудшении отношений с Россией

«Обостряет»: в Армении обвинили Пашиняна в ухудшении отношений с Россией Член «Сильной Армении» Карапетян: Пашинян намеренно ухудшает отношения с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намеренно ухудшает отношения с Россией, передает ТАСС заявление члена политсовета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Он подчеркнул, что Пашинян ведет страну по неверному пути и своими резкими заявлениями, в том числе о финансовых требованиях, лишь нагнетает напряженность с гораздо более сильным соседом.

Он вел по неправильному пути и сейчас ведет по неправильному пути <...>. Он обостряет отношения, вчерашние его слова помните: «Несколько миллиардов потребуем» — он обостряет, — сказал он.

Ранее Пашинян заявил журналистам, что Ереван намерен сохранить диалог с Москвой и урегулировать все спорные вопросы за столом переговоров. Глава правительства отметил, что текущая ситуация из-за ограничений со стороны России не носит для республики критического характера.

Кроме того, армянский премьер отметил, что республика ищет альтернативы сотрудничеству с Россией в экономике и политике. Глава правительства отметил, что Ереван взял курс на диверсификацию стратегических связей.