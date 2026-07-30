Пашинян заявил, что Армения ищет альтернативу России в двух сферах

Армения занимается поиском альтернативы отношениям с Россией в экономической и политической сферах, заявил в ходе брифинга премьер-министр государства Никол Пашинян. По его словам, которые передает ТАСС, республика выбрала курс расширения стратегических отношений.

Армения решила иметь альтернативы. До этого у нее не было альтернатив, в том числе в политическом плане. Проблема заключается в следующем: Армения подписала документы о стратегических отношениях с Китаем, США, Великобританией, Нидерландами, Францией и другими странами. До этого Армения не могла иметь стратегические отношения с таким количеством стран, — отметил он.

Ранее Пашинян объявил об отставке с должности премьер-министра, а также всего кабмина. Процедура является формальной, поскольку мандат восьмого созыва парламента Армении заканчивается в конце июля. Первое заседание нового состава парламента состоится 2 августа.

Кроме того, Пашинян заявил, что во время первого после парламентских выборов телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным удалось достичь взаимопонимания по ряду вопросов. По его словам, беседа прошла успешно.