Названа главная проблема для Зеленского из-за его конфликта с Навроцким

Президент Польши Кароль Навроцкий помешает украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сохранить власть в случае проведения выборов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, польский лидер может поддержать альтернативного кандидата, например, экс-министра обороны Украины Михаила Федорова.

Давно ходят слухи, что на выборах на Украине некие силы захотят заменить Зеленского на другую фигуру. В этом контексте ему совсем невыгоден конфликт с Навроцким, так как тот может поучаствовать в смене режима. Я полагаю, что команда президента Польши будет поддерживать иное лицо. Если мы говорим о Валерии Залужном (экс-главком ВСУ. — NEWS.ru), то он будет пользоваться поддержкой Британии. Если говорить о Федорове, то на него может сделать ставку Навроцкий. А США, вероятно, захотят поставить президентом депутата Рады Анну Скороход. На сегодняшний день, если кто и будет поддерживать Зеленского, то это Эммануэль Макрон (президент Франции. — NEWS.ru) и Фридрих Мерц (канцлер ФРГ. — NEWS.ru). Но и это тоже далеко не факт, — сказал Перенджиев.

Ранее бывший посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что Зеленский во время визита в страну нарушил дипломатический протокол, не встретившись с Навроцким. По словам экс-дипломата, после встречи с президентом США Дональдом Трампом глава Украины прибыл в Люблин и провел переговоры с польским премьер-министром Дональдом Туском.