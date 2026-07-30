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30 июля 2026 в 12:13

ВС России освободили Красноярское в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России освободили поселок Красноярское в Донецкой Народной Республике, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красноярское, — отметили в МО.

Кроме того, бойцы ВС РФ установили контроль над Малой Слободкой и Могрицей в Сумской области Украины, а также над Юрченковым в Харьковской области. В освобождении этих населенных пунктов участвовали бойцы группировки войск «Север», уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ нанесли удар по промышленному объекту в Ивано-Франковской области, задействованному в выпуске и складировании крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Целью российской армии также стало предприятие, проводившее испытания боеголовок для оперативно-тактических ракет «Гром-2».

До этого военно-воздушные силы Украины сообщили о потере истребителя F-16. По данным ведомства, причиной стала нештатная ситуация, возникшая на борту самолета. Пилот успел катапультироваться.

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