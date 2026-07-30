Дроны атаковали четыре муниципалитета Белгородской области Женщина пострадала при атаке дронов на автомобиль в Шебекино

Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам беспилотников, сообщили в оперативном штабе региона в Telegram-канале. В результате удара по автомобилю на территории предприятия в Шебекино пострадала женщина — она получила осколочные ранения предплечья и грудной клетки и была госпитализирована.

В городе при ударах еще нескольких дронов повреждены остекление, кровля склада предприятия и автомобиль. В селе Пристень Шебекинского округа беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Повреждены административное здание, автомобиль и автобус. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон ударил по частному домовладению и хозпостройке с последующим возгоранием, — говорится в публикации.

В Грайворонском округе повреждены здания предприятий, хозпостройки и частные дома, один из которых разрушен. В Грайвороне поврежден автомобиль. В Белгородском округе атаки дронов повредили коммерческий объект, оборудование, административное здание и автомобиль. В Ракитянском округе после атак повреждены оборудование и объекты инфраструктуры, часть жителей временно осталась без электроэнергии.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе за минувшие сутки были сбиты 134 украинских беспилотника. Приграничные районы подверглись 131 артиллерийскому обстрелу.