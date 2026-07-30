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30 июля 2026 в 13:46

Мостовой сделал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо»

Мостовой: «Динамо» сыграет вничью с «Балтикой» или выиграет в один мяч

Александр Мостовой (слева) Александр Мостовой (слева) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Московское «Динамо» сыграет вничью с калининградской «Балтикой» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) или одержит победу в один мяч, уверен экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что столичная команда сильнее своего соперника по составу.

Все ждали победы «Динамо» над «Крыльями Советами» в первом туре, но этого не случилось. Пожалуй, это был самый неожиданный результат. «Балтика» ожидаемо уступила на выезде ЦСКА. Обеим командам нужно реабилитироваться. «Балтика» попытается дома как минимум не проиграть. Ничего нового в игре этой команды я не увидел. По составу «Динамо» выглядит приличнее. Думаю, будет или ничья, или победа бело-голубых с разницей в один мяч, — сказал Мостовой.

Матч «Балтика» — «Динамо» пройдет в Калининграде 1 августа в 20:45 мск. В первом туре бело-голубые сыграли вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0. «Балтика» на выезде уступила ЦСКА — 1:2.

Ранее Мостовой заявил, что «Спартаку» будет очень непросто в игре второго тура против «Ахмата» в Грозном. По его мнению, эта встреча завершится вничью или победой столичного клуба с разницей в один мяч.

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