18 мая 2026 в 17:33

«Достойное место»: известный тренер оценил результат «Балтики» в РПЛ

Тренер Непомнящий назвал успешным выступление «Балтики» в РПЛ

Валерий Непомнящий Валерий Непомнящий Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Калининградская «Балтика» провела успешный сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, команда Андрея Талалаева просела во второй части чемпионата из-за травм ведущих игроков и недостаточной глубины состава.

«Балтика» — не такая команда, где есть два равных состава. Учитывая все кадровые потери, вполне успешное выступление и достойное место для новичка. Там и травмы, и пришлось с некоторыми расставаться, — считает Непомнящий.

По итогам сезона РПЛ «Балтика» заняла шестое место. Коллектив Талалаева стал главным открытием чемпионата России.

Ранее экс-футболист сборной России, «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что «Краснодар» упустил золото РПЛ в матче против московского «Динамо». Та встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых и позволила «Зениту» выйти на первое место в турнирной таблице. По мнению Мостового, футболисты «Краснодара» должны винить только самих себя в упущенном чемпионстве.

Спорт
РПЛ
Футбол
ФК Балтика
Кирилл Николаев
Виктор Байбаков
