«Достойное место»: известный тренер оценил результат «Балтики» в РПЛ

Калининградская «Балтика» провела успешный сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, команда Андрея Талалаева просела во второй части чемпионата из-за травм ведущих игроков и недостаточной глубины состава.

«Балтика» — не такая команда, где есть два равных состава. Учитывая все кадровые потери, вполне успешное выступление и достойное место для новичка. Там и травмы, и пришлось с некоторыми расставаться, — считает Непомнящий.

По итогам сезона РПЛ «Балтика» заняла шестое место. Коллектив Талалаева стал главным открытием чемпионата России.

