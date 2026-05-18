Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 17:42

«Какое это горе»: ребенок погиб при атаке ВСУ в преддверии дня рождения

Пасечник: 17-летняя девочка погибла в рейсовом автобусе, атакованном ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый микроавтобус, в котором погибла 17-летняя девочка, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в МАКСе. По его словам, вражеский БПЛА целился гражданскому транспорту и мирным людям. Он добавил, что прибывшие медики оказались бессильны.

Ранения получили три человека. Медики оперативно прибыли на место происшествия, доставили раненых в больницу. Но 17-летнюю девушку не удалось спасти. Через 10 дней ей должно было исполниться 18 лет. Словами не выразить, какое это горе для родителей. Глубокие соболезнования родным и близким погибшей, раненым скорейшего выздоровления, — написал он.

Ранее российские силы ПВО отразили атаку более 20 БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет.

