«Какое это горе»: ребенок погиб при атаке ВСУ в преддверии дня рождения Пасечник: 17-летняя девочка погибла в рейсовом автобусе, атакованном ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый микроавтобус, в котором погибла 17-летняя девочка, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в МАКСе. По его словам, вражеский БПЛА целился гражданскому транспорту и мирным людям. Он добавил, что прибывшие медики оказались бессильны.

Ранения получили три человека. Медики оперативно прибыли на место происшествия, доставили раненых в больницу. Но 17-летнюю девушку не удалось спасти. Через 10 дней ей должно было исполниться 18 лет. Словами не выразить, какое это горе для родителей. Глубокие соболезнования родным и близким погибшей, раненым скорейшего выздоровления, — написал он.

Ранее российские силы ПВО отразили атаку более 20 БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет.