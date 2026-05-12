Пасечник назвал главное достижение за всю историю ЛНР Пасечник: вхождение ЛНР в состав России стало главным достижением региона

Вхождение Луганской Народной Республики в состав России стало главным достижением в истории региона, заявил глава субъекта Леонид Пасечник, комментируя 12-ю годовщину ЛНР. По его мнению, это событие — главная отправная точка для развития республики, передает ТАСС.

Наше самое главное и долгожданное достижение — это возвращение домой. Мы стали полноправным субъектом нашей великой Родины, Российской Федерации. Это стало главной отправной точкой для нашего развития, — подчеркнул Пасечник.

Пасечник подчеркнул, что после воссоединения с Россией жители чувствуют реальную поддержку государства. По его словам, в регионе стабильно растут пенсии и зарплаты, действуют все меры соцпомощи. Он добавил, что республика включилась в реализацию национальных проектов, а для молодежи открылись широкие возможности для учебы и самореализации.

Одним из значимых достижений глава ЛНР назвал преображение муниципалитетов. Он отметил, что сейчас власти восстанавливают социальные объекты, строят дороги, возрождают промышленность и сельское хозяйство, а также возобновляют жилищное строительство.

Ранее Пасечник отмечал, что жители ЛДНР показали всему миру пример сплоченности, мужества и патриотизма. По его словам, именно благодаря этим качествам регионы вошли в состав России.