День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 07:24

Пасечник назвал главное достижение за всю историю ЛНР

Пасечник: вхождение ЛНР в состав России стало главным достижением региона

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вхождение Луганской Народной Республики в состав России стало главным достижением в истории региона, заявил глава субъекта Леонид Пасечник, комментируя 12-ю годовщину ЛНР. По его мнению, это событие — главная отправная точка для развития республики, передает ТАСС.

Наше самое главное и долгожданное достижение — это возвращение домой. Мы стали полноправным субъектом нашей великой Родины, Российской Федерации. Это стало главной отправной точкой для нашего развития, — подчеркнул Пасечник.

Пасечник подчеркнул, что после воссоединения с Россией жители чувствуют реальную поддержку государства. По его словам, в регионе стабильно растут пенсии и зарплаты, действуют все меры соцпомощи. Он добавил, что республика включилась в реализацию национальных проектов, а для молодежи открылись широкие возможности для учебы и самореализации.

Одним из значимых достижений глава ЛНР назвал преображение муниципалитетов. Он отметил, что сейчас власти восстанавливают социальные объекты, строят дороги, возрождают промышленность и сельское хозяйство, а также возобновляют жилищное строительство.

Ранее Пасечник отмечал, что жители ЛДНР показали всему миру пример сплоченности, мужества и патриотизма. По его словам, именно благодаря этим качествам регионы вошли в состав России.

Регионы
ЛНР
Леонид Пасечник
достижения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник сообщил о преднамеренной атаке ВСУ на машины с красным крестом
Мирошник рассказал, как ВСУ начали атаковать Брянскую область
В аэропорту Саранска начали действовать ограничения для самолетов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 мая: инфографика
Пасечник назвал главное достижение за всю историю ЛНР
Российские артиллеристы обрушили град снарядов на скопление ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 30 БПЛА
Вирусолог оценила возможность введения в РФ карантина из-за хантавируса
Мирошник раскрыл жуткую правду, как Киев вел себя в перемирие
В Совфеде озвучили минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
«Ну, погоди!»: в России научились «ослеплять» вражеские БПЛА мультфильмами
Трамп перечислил политиков из «команды мечты» на выборах 2028 года
Врач рассказала, употребление каких продуктов приводит к потере зрения
Нутрициолог ответила, кому противопоказано интервальное голодание
Нутрициолог предупредила о серьезных последствиях «чистки» печени
Вспышка хантавируса вызвала опасные последствия на борту MV Hondius
Российский «Курьер» «доставил» подарки ВСУ в Сумской области
Остеопат рассказала, как мьюинг может навредить здоровью
Психолог объяснила, как пережить кризис среднего возраста
Месть за Кубок: «Динамо» отбирает чемпионство у «Краснодара» в очном матче
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.