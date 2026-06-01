Названы сроки утверждения модели развития Трансарктического коридора

01 июня 2026 в 10:15

Путин поручил до осени утвердить модель развития Трансарктического коридора

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин поручил до осени текущего года утвердить модель развития Трансарктического коридора, сообщили в пресс-службе Кремля. Это стратегический инфраструктурный проект РФ, направленный на создание единой системы маршрутов, связывающих регионы Сибири, Урала и Дальнего Востока с портами Северного морского пути.

Кабмину совместно с Морской коллегией и комиссией Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» предстоит проработать вопрос о создании международных консорциумов с участием дружественных зарубежных партнеров на взаимовыгодных условиях. Речь идет о строительстве и модернизации портовых мощностей, логистических хабов, объектов инфраструктуры ТТК и других сопутствующих проектов.

Ранее российский лидер поручил разработать при участии МЧС механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций. Доклад от правительства глава государства ждет до 1 сентября.

До этого Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, а также выразил заинтересованность в развитии отношений Москвы и Еревана. Президент пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов.

Власть
Россия
Арктика
Владимир Путин
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
