Названы сроки утверждения модели развития Трансарктического коридора

Президент России Владимир Путин поручил до осени текущего года утвердить модель развития Трансарктического коридора, сообщили в пресс-службе Кремля. Это стратегический инфраструктурный проект РФ, направленный на создание единой системы маршрутов, связывающих регионы Сибири, Урала и Дальнего Востока с портами Северного морского пути.

Кабмину совместно с Морской коллегией и комиссией Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» предстоит проработать вопрос о создании международных консорциумов с участием дружественных зарубежных партнеров на взаимовыгодных условиях. Речь идет о строительстве и модернизации портовых мощностей, логистических хабов, объектов инфраструктуры ТТК и других сопутствующих проектов.

Ранее российский лидер поручил разработать при участии МЧС механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций. Доклад от правительства глава государства ждет до 1 сентября.

До этого Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, а также выразил заинтересованность в развитии отношений Москвы и Еревана. Президент пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов.