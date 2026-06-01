ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 11:09

В Турции призвали искать союзников против НАТО

Глава Vatan Перинчек: Турции нужен союз с РФ, КНР и Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Турции необходимо объединиться с Россией, Китаем и Ираном, чтобы сдержать НАТО и предотвратить новую войну, заявил председатель турецкой партии Vatan Догу Перинчек в эфире телеканала Ulusal. По мнению Перинчека, везде, от Восточного Средиземноморья до Эгейского моря, от Кипра до Фракии, «на Турцию со стороны США, Израиля и Греции направлены орудия».

Здравый смысл говорит Турции о необходимости союза с Россией, Китаем и Ираном. Идет подготовка к войне. В оборонной промышленности Турции происходят значительные изменения. Мы находимся в процессе внутренней интеграции. Америка, Израиль, Греция, Франция и даже Индия суют свой нос в Средиземноморье, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Турция может покинуть Таможенный союз с Евросоюзом, если его правила не будут обновлены. По мнению разведки страны, государству следует придерживаться автономии в вопросе свободной торговли.

До этого греческие ВВС перехватили турецкие истребители над акваторией Эгейского моря после нарушения ими воздушного пространства Греции. В их число входили два F-16, а также два самолета CN-235.

Мир
Турция
Средиземноморье
Догу Перинчек
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном российском регионе объявлена угроза атаки беспилотников
Небензя оценил последствия перемирия Израиля и Ливана
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.