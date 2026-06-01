В Турции призвали искать союзников против НАТО Глава Vatan Перинчек: Турции нужен союз с РФ, КНР и Ираном

Турции необходимо объединиться с Россией, Китаем и Ираном, чтобы сдержать НАТО и предотвратить новую войну, заявил председатель турецкой партии Vatan Догу Перинчек в эфире телеканала Ulusal. По мнению Перинчека, везде, от Восточного Средиземноморья до Эгейского моря, от Кипра до Фракии, «на Турцию со стороны США, Израиля и Греции направлены орудия».

Здравый смысл говорит Турции о необходимости союза с Россией, Китаем и Ираном. Идет подготовка к войне. В оборонной промышленности Турции происходят значительные изменения. Мы находимся в процессе внутренней интеграции. Америка, Израиль, Греция, Франция и даже Индия суют свой нос в Средиземноморье, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Турция может покинуть Таможенный союз с Евросоюзом, если его правила не будут обновлены. По мнению разведки страны, государству следует придерживаться автономии в вопросе свободной торговли.

До этого греческие ВВС перехватили турецкие истребители над акваторией Эгейского моря после нарушения ими воздушного пространства Греции. В их число входили два F-16, а также два самолета CN-235.