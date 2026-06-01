Охотники приняли подростка за дикого зверя и застрелили его из ружья

Охотники из Кемеровской области приняли подростка за животное и застрелили его, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, трагедия произошла ночью в Крапивинском округе. Двое школьников на мопедах заметили приближающийся автомобиль и съехали с дороги в кусты, решив, что навстречу едут сотрудники ГИБДД.

В это время на УАЗе ехали трое мужчин, возвращавшихся с охоты. Один из них через тепловизор заметил силуэт в кустах и принял его за животное. После этого мужчина выстрелил из охотничьего ружья. Пуля попала в 17-летнего молодого человека, который погиб на месте.

Осознав, что стреляли в человека, мужчины скрылись, однако спустя несколько часов самостоятельно приехали в отдел полиции. Виновника трагедии задержали, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

