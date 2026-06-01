01 июня 2026 в 11:44

Охотники приняли подростка за дикого зверя и застрелили его из ружья

В Кемеровской области охотники приняли подростка за животное и застрелили его

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Охотники из Кемеровской области приняли подростка за животное и застрелили его, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, трагедия произошла ночью в Крапивинском округе. Двое школьников на мопедах заметили приближающийся автомобиль и съехали с дороги в кусты, решив, что навстречу едут сотрудники ГИБДД.

В это время на УАЗе ехали трое мужчин, возвращавшихся с охоты. Один из них через тепловизор заметил силуэт в кустах и принял его за животное. После этого мужчина выстрелил из охотничьего ружья. Пуля попала в 17-летнего молодого человека, который погиб на месте.

Осознав, что стреляли в человека, мужчины скрылись, однако спустя несколько часов самостоятельно приехали в отдел полиции. Виновника трагедии задержали, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, стрелявшего по рейсовым автобусам в Московском районе. У него изъяли пневматический пистолет и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело о вандализме.

До этого в Сергиевом Посаде произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали двое подростков. Как уточнили в полиции, один из участников конфликта угрожал мужчине ножом, после чего тот достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

Регионы
Россия
Кемеровская область
дети
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
