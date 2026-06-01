«Не могли встать»: пострадавшая от отравления в Пятигорске дала комментарий Отравившаяся посетительница кафе в Пятигорске рассказала о первых симптомах

Посетительница кафе в Пятигорске, где произошло массовое отравление, рассказала о первых симптомах отравления. По ее словам, которые приводит РЕН-ТВ в Telegram-канале, почти сразу после посещения заведения у членов семьи начались боли в желудке и повышение температуры.

В 6 утра нам с дочкой стало очень плохо. Были сильные боли в желудке. Настолько сильные, что мы не могли даже с кровати встать. Поднялась высокая температура, 39. Мы целый день спали, ничего не кушали. Было сильное обезвоживание <...>. К вечеру у мужа температура поднялась, — сообщила пострадавшая.

Позже ее вместе с дочерью увезли в больницу. Также она сообщила, что симптомы повторились и у сына.

Инцидент произошел в заведении «Мао Бао». После употребления готовой продукции посетители почувствовали ухудшение самочувствия. Пострадавших доставили в инфекционное отделение городской больницы с признаками кишечной инфекции.

Ранее в Минздраве Ставропольского края сообщили, что количество заболевших, которые оказались в больнице после отравления в кафе Пятигорска, выросло до 50. До этого города Дмитрий Ворошилов рассказывал, что недомогание почувствовали 34 посетителя заведения.