Экс-премьер Украины рассказал, кто может заменить Зеленского

01 июня 2026 в 12:37

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленского может заменить Стефанчук

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук или бывший спикер парламента Дмитрий Разумков могут заменить президента Украины Владимира Зеленского, заявил KP.RU бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Он отметил, что новый глава государства должен быть ориентирован на прекращение войны.

Проблема в том, чтобы нашелся национально ориентированный политик, который бы остановил войну и наладил нормальные отношения с Россией, чтобы восстановить торговые связи, — рассказал Азаров.

Экс-премьер подчеркнул, что Украине необходима смена не самого президента, а всего политического курса. По его словам, стране лучше вернуться к нейтральному статусу.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский включил министра финансов Сергея Марченко и главу парламентского комитета по обороне Александра Завитневича в состав ставки верховного главнокомандующего. Также в состав ставки вошел Александр Завитневич, возглавляющий комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

