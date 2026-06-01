Оскандалившегося из-за растрат и сына Запесоцкого вернули ректором в СПбГУП Суд в Петербурге восстановил в должности ректора СПбГУП Запесоцкого

Ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого, которого обвиняли в крупных растратах, восстановили в должности, пишет ТАСС. Суд отменил обеспечительные меры по делу вуза, и руководитель, который работает там более 30 лет, приступил к своим обязанностям.

Ректором академик Запесоцкий является с момента выхода определения суда. Определение суда было 28 мая, но приступил к работе он в воскресенье, 31 мая. В настоящее время в дистанционном формате, — сказали в пресс-службе вуза.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подала ходатайство об отмене обеспечительных мер, принятых определением от 22 декабря. Там отметили, что на данный момент устранены обстоятельства, которые могли бы затруднить исполнение судебного акта или причинить ущерб заявителю.

Ранее сообщалось, что сын Запесоцкого имеет гражданство Израиля и руководит зарегистрированной в Монако компанией. Самого ректора обвинили в растрате свыше 74 млн рублей на зарубежные поездки и посещение ресторанов за счет средств вуза. По предварительной информации, СПбГУП покрыл Запесоцкому и членам его семьи расходы на перелеты бизнес-классом во Францию, Монако и Италию, а также экскурсии, рестораны и алкоголь.