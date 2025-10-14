Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 07:52

Ректор потратил 74 млн рублей из бюджета на рестораны

Ректора СПбГУП обвинили в трате 74 млн рублей на поездки и рестораны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отстраненного ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого обвинили в растрате свыше 74 млн рублей на зарубежные поездки и посещение ресторанов за счет средств вуза, передает «Коммерсант». По предварительной информации, СПбГУП покрыл фигуранту и членам его семьи расходы на перелеты бизнес-классом во Францию, Монако и Италию, а также экскурсии, рестораны и алкоголь. Факты незаконного личного обогащения были выявлены Генпрокуратурой и ФНС.

Только за 2023–2025 годы их размер составил более 74 млн рублей, — сказано в документах.

В материале уточняется, что в указанный период вуз оплачивал руководителю аренду элитного коттеджа в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива, а также охрану особняка и его квартиры в центре Северной столицы. Общую стоимость услуг оценили более чем в 21,5 млн рублей.

До этого суд принял обеспечительные меры, наложив арест на восемь объектов недвижимости университета, включая общежитие на 1200 мест и учебные корпуса. Запесоцкий был отстранен от должности ректора с запретом на любые трудовые правоотношения с вузом. Временно исполняющим обязанности руководителя университета назначен директор Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий Евгений Лубашев.

ректоры
Санкт-Петербург
перелеты
рестораны
