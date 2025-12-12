Ушел из жизни основатель Российского православного университета

Основатель и первый ректор Российского православного университета архимандрит Иоанн (Экономцев) скончался, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем Telegram-канале. Первого председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата не стало на 87-м году жизни.

Архимандрит Иоанн (в миру Игорь Экономцев) родился в Москве в 1939 году, окончил филологический факультет МГУ. Работал в системе МИД СССР, а в 1989 году принял монашество. Он возглавлял Синодальный отдел образования с 1991 по 2009 годы. В 1992 году основал Российский православный университет, которым руководил до 2010 года.

