12 декабря 2025 в 16:41

Ушел из жизни основатель Российского православного университета

Умер основатель Российского православного университета архимандрит Иоанн

Архимандрит Иоанн (Экономцев) Архимандрит Иоанн (Экономцев) Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Основатель и первый ректор Российского православного университета архимандрит Иоанн (Экономцев) скончался, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем Telegram-канале. Первого председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата не стало на 87-м году жизни.

Отошел в мир иной первый председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации. На 87-м году жизни скончался архимандрит Иоанн, создатель и первый ректор Российского православного университета, — сообщил митрополит Евгений.

Архимандрит Иоанн (в миру Игорь Экономцев) родился в Москве в 1939 году, окончил филологический факультет МГУ. Работал в системе МИД СССР, а в 1989 году принял монашество. Он возглавлял Синодальный отдел образования с 1991 по 2009 годы. В 1992 году основал Российский православный университет, которым руководил до 2010 года.

Ранее в Барнауле ушел из жизни выдающийся детский травматолог-ортопед и доктор медицинских наук Арсен Осипов. Причины смерти медика не уточняются. На момент смерти Осипову было 65 лет.

