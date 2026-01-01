Новый год — 2026
Бывший футболист «Спартака» скончался в реанимации

Бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев умер на 60-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев умер на 60-м году жизни, заявила ТАСС его вдова Мохира Мухамадиева. По ее словам, с 15 ноября он лежал в реанимации, он находился в тяжелом состоянии. Ранее он перенес несколько инсультов.

Это случилось сегодня вечером, — сказала Мухамадиева.

В материале сказано, что Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный «Памир», а вскоре после распада СССР перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая «Локомотив» из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные «Спартак», «Торпедо» и другие.

Ранее сообщалось, что скончался бывший директор Российского этнографического музея в Петербурге историк и философ Владимир Грусман, за время своей работы он значительно обогатил научно-просветительную работу и международные связи музея. Ему было 75 лет.

Тем временем российский актер и режиссер Александр Скавыш ушел из жизни в возрасте 55 лет. Смерть была скоропостижной. Скавыш был известен зрителям по ряду работ в «Свободном театре» города Урая. На протяжении нескольких десятилетий он также воплощал образ Деда Мороза.

