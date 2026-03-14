Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 13:58

В Совфеде оценили идею Мерца запретить въезд в ЕС участникам СВО

Сенатор Джабаров: лидеры ЕС хотят запретить въезд участникам СВО из мести

Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Западные лидеры хотят запретить въезд в Евросоюз участникам специальной военной операции из мести за собственное бессилие в противостоянии с Россией, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, европейцы попытаются сами посетить Москву на фоне энергетического кризиса.

Я думаю, что для наших граждан является оскорблением ездить в Европу на фоне русофобии местных властей. Они к нам первые прибегут рано или поздно, у меня сомнений нет. Им нужны будут газ, нефть, потому что они прекрасно понимают: то, что они творят сейчас, приведет к тому, что они останутся у разбитого корыта. Начинается энергетический кризис. Их нынешняя риторика идет от бессилия, это делается от того, что они не смогли нас сломать, победить. Они пытаются таким образом нам отомстить, — заявил он.

Джабаров отметил, что визит в Евросоюз не является приоритетом большинства россиян. По его словам, западным лидерам не стоит провоцировать бойцов СВО подобной риторикой, потому что те смогут приехать, не взирая на возможные ограничения.

Большинство наших граждан даже думать не будет о визите в Евросоюз. Западные лидеры считают, что въехать в их страны — это счастье для россиян? Участники СВО, думаю, могут приехать в Европу, но с другими функциями, без всякой визы. Поэтому пусть лучше не доводят нас до такого состояния, — заключил сенатор.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры еще семи стран Евросоюза выступили с инициативой запретить въезд в ЕС участникам СВО. Соответствующее письмо они направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште.

Евросоюз
СВО
сенаторы
санкции
Александрина Гуловская
А. Гуловская
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.