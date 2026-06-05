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05 июня 2026 в 13:40

«Никто не может»: Сечин заявил о нефтяной дыре в 16 млн баррелей в сутки

Сечин: никто не может возместить выпавшие из-за войны с Ираном 16 млн б/с нефти

Игорь Сечин Игорь Сечин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ни одна страна в мире сейчас не способна компенсировать 16 млн баррелей нефти в сутки, которые выпали с мирового рынка из-за войны на Ближнем Востоке, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на полях ПМЭФ. Так он ответил на вопрос журналистов, смогут ли США восполнить эти объемы, передает корреспондент NEWS.ru.

Никто не может. 16 млн баррелей в сутки, — подчеркнул Сечин.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что российский бюджет может получить около 1 трлн рублей дополнительных доходов в Фонд национального благосостояния из-за ситуации в Ормузском проливе. По его словам, такие пополнения помогут выполнить плановые задачи, которые учитывали в бюджете.

До этого главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач рассказывал, что деньги, уплаченные Индией за российскую нефть, в основном остаются за рубежом. По его словам, из-за этого отечественные компании не чувствуют себя богатыми даже при огромном торговом сальдо, который составляет около $50 млрд продаж против $5 млрд закупок.

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Роснефть
Игорь Сечин
Ближний Восток
нефть
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