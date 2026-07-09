«Роснефть» нарастила продажи топлива в Иркутской области на 50%

Объем реализации топлива на автозаправочных станциях «Роснефти» в Иркутской области вырос на 50% по сравнению со средним уровнем 2025 года, сообщила пресс-служба компании. При этом запасов топлива в регионе достаточно для обеспечения бесперебойной работы. Все заправки «Роснефти» в области работают в круглосуточном режиме.

Суточный объем отпуска топлива на АЗС «Роснефти» в Иркутской области увеличен на 50% относительно среднего уровня 2025 года. Запасы топлива в регионе достаточны для обеспечения бесперебойной работы АЗС, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что крупные игроки топливного рынка, включая «Роснефть», налаживают тесное сотрудничество с небольшими частными АЗС. Глава государства выразил уверенность, что данная работа даст положительные результаты.

До этого руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов выразил мнение, что топливный кризис закончится до конца лета. По его словам, сейчас ощущается недостаток только высококачественного бензина.