Путин заявил о работе крупных топливных компаний с частными АЗС

Крупные компании, в том числе «Роснефть», активно взаимодействуют с малыми частными автозаправочными станциями, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Эта работа должна принести результаты, передает его слова пресс-служба Кремля.

Что касается вертикально интегрированных компаний, в том числе и прежде всего «Роснефти», которая работает активно в восточных регионах. <...> В том числе работает и с частными компаниями, и с частными АЗС заключили несколько контрактов на этот счет. Надеюсь, что эта работа даст свой позитивный результат, — сказал глава государства.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил федеральным ведомствам, региональным властям и профильным компаниям оперативно реагировать для предотвращения локальных перебоев с поставками горючего. Особое внимание уделено Иркутской области и Забайкалью.

Кроме того, он заявил, что для нормализации ситуации на внутреннем топливном рынке правительство предприняло срочные шаги, в том числе перенесло плановые ремонты на нескольких НПЗ и задействовало дополнительные производственные мощности. Также была повышена загрузка действующих заводов до максимального уровня.