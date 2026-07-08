Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 18:18

Путин заявил о работе крупных топливных компаний с частными АЗС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Крупные компании, в том числе «Роснефть», активно взаимодействуют с малыми частными автозаправочными станциями, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Эта работа должна принести результаты, передает его слова пресс-служба Кремля.

Что касается вертикально интегрированных компаний, в том числе и прежде всего «Роснефти», которая работает активно в восточных регионах. <...> В том числе работает и с частными компаниями, и с частными АЗС заключили несколько контрактов на этот счет. Надеюсь, что эта работа даст свой позитивный результат, — сказал глава государства.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил федеральным ведомствам, региональным властям и профильным компаниям оперативно реагировать для предотвращения локальных перебоев с поставками горючего. Особое внимание уделено Иркутской области и Забайкалью.

Кроме того, он заявил, что для нормализации ситуации на внутреннем топливном рынке правительство предприняло срочные шаги, в том числе перенесло плановые ремонты на нескольких НПЗ и задействовало дополнительные производственные мощности. Также была повышена загрузка действующих заводов до максимального уровня.

Власть
Россия
Владимир Путин
Роснефть
АЗС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, как не спутать обморок на жаре и инсульт
«Чтоб ты сдохла»: Бьянка рассказала о травле из-за лишнего веса
Политолог Демчук раскрыл скрытые цели и главные темы саммита НАТО
Президент Литвы прокомментировал слова Трампа о Гренландии
Военэксперт ответил, построит ли Украина заводы для производства Patriot
В США спрогнозировали цены на нефть после новых ударов по Ирану
«Большая работа»: глава ПКР раскрыл секрет побед российских паралимпийцев
На Кубани водитель такси не справился с управлением и вылетел с моста
Бойцы ВСУ пытались убить мирного жителя на скутере
Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки
Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, какое оружие исчезнет в Европе из-за США
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели режим ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.