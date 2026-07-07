Новак выдал важное поручение по топливоснабжению регионов Новак поручил не допустить сбоев в поставках топлива в регионах России

Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям оперативно принимать меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива, сообщили в кабмине по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае.

Профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям поручено продолжать ежедневный мониторинг ситуации, обеспечивать координацию действий всех участников рынка и оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные, меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива, — говорится в сообщении.

Руководители Иркутской области и Забайкалья представили доклады об объемах резервов, о работе транспортной логистики, функционировании автозаправочных станций и бесперебойном снабжении экстренных служб. Кроме того, был затронут вопрос снабжения южных регионов страны в условиях пикового сезонного потребления топлива.

Ранее Новак на совещании в ситуационном центре правительства заявил, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается напряженной. По его словам, происходящее осложняется летним пиком спроса и внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.