Новак прямо ответил, как обстоит ситуация на топливном рынке Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России

Ситуация на внутреннем топливном рынке в России остается напряженной, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства. По его словам, обстановка осложняется летним пиком спроса и внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.

Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной, — отметил вице-премьер.

Он уточнил, что Кабмин в настоящее время рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов. Особое внимание Новак пообещал уделить топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где идут сельскохозяйственные работы.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов выразил мнение, что топливный кризис закончится до конца лета. Он подчеркнул, что за последние полгода рост цен на бензин составил 11,58%. По его словам, сейчас ощущается недостаток только высококачественного бензина.

До этого стало известно, что ВСУ за последние полторы недели лишились как минимум 37 автозаправочных станций. По данным Минобороны РФ, удары по объектам топливной инфраструктуры существенно нарушают транспортную логистику украинских войск.