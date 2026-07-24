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24 июля 2026 в 12:49

Роспотребнадзор провел масштабную проверку пляжей Анапы

В Анапе 97 пляжей получили разрешение Роспотребнадзора на открытие

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Разрешение на работу получили 97 пляжей в Анапе, еще семь проходят экспертизу, сообщает Правительство России. На заседании правительственной комиссии обсуждалась координация работ по ликвидации последствий разлива нефти после крушения танкеров в Керченском проливе.

Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 97 пляжей, еще семь проходят экспертизу, — говорится в сообщении кабмина.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили, что пляжи Анапы готовы принимать посетителей. Гендиректор детского курорта «Вита» Василий Димоев даже рассказал, что в городе пытаются «согреть море» для детей. Глава РФ удивился такому стремлению.

До этого президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков заявил, что Анапа стала самым популярным курортом Краснодарского края в текущем летнем сезоне. По его словам, интерес туристов к этому направлению вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Рост популярности курорта, отметил Волков, обусловлен в том числе появлением новых гостиничных объектов, развитием инфраструктуры и системы детского отдыха.

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