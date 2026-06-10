Путину доложили, как в Анапе подогревают море Путину доложили, что пляжи в Анапе готовы и море подогревают хорошим настроением

Президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства доложили, что пляжи в Анапе готовы принимать посетителей, передает пресс-служба Кремля. Гендиректор детского курорта «Вита» Василий Димоев заявил, что в городе даже пытаются «согреть море» для детей.

У нас на сегодняшний день полностью открыт пляж, мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся сами даже согреть море, чтобы пойти и искупать детей. Поэтому у нас все хорошо, — поделился Димоев.

Путин удивился такому положению вещей и с улыбкой спросил, как же в Анапе нагревают море. Жестом он изобразил погружение кипятильника в воду.

Вместе с детьми пытаемся создать настроение, — улыбнулся в ответ глава курорта.

Ранее руководитель природоохранных программ всероссийского экологического движения «Зеленый патруль» Роман Пукалов сообщал, что воздух и море в Анапе абсолютно чистые. По его словам, на курорте можно отдыхать, центральный пляж открыт. Эксперт напомнил, что с момента крушения танкеров в Керченском проливе прошло почти полтора года, а запах нефтепродуктов на берегу исчез уже через неделю.