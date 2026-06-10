Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 17:15

Путину доложили, как в Анапе подогревают море

Путину доложили, что пляжи в Анапе готовы и море подогревают хорошим настроением

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства доложили, что пляжи в Анапе готовы принимать посетителей, передает пресс-служба Кремля. Гендиректор детского курорта «Вита» Василий Димоев заявил, что в городе даже пытаются «согреть море» для детей.

У нас на сегодняшний день полностью открыт пляж, мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся сами даже согреть море, чтобы пойти и искупать детей. Поэтому у нас все хорошо, — поделился Димоев.

Путин удивился такому положению вещей и с улыбкой спросил, как же в Анапе нагревают море. Жестом он изобразил погружение кипятильника в воду.

Вместе с детьми пытаемся создать настроение, — улыбнулся в ответ глава курорта.

Ранее руководитель природоохранных программ всероссийского экологического движения «Зеленый патруль» Роман Пукалов сообщал, что воздух и море в Анапе абсолютно чистые. По его словам, на курорте можно отдыхать, центральный пляж открыт. Эксперт напомнил, что с момента крушения танкеров в Керченском проливе прошло почти полтора года, а запах нефтепродуктов на берегу исчез уже через неделю.

Власть
президенты
Владимир Путин
Анапа
пляжи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЮНЕСКО отреагировала на удар ВСУ по «Обороне Севастополя»
«Глумятся над нашими ценностями»: Развожаев высказался об ударе по панораме
«Человек чести»: сослуживцы проводили в последний путь Нарана Очир-Горяева
Врач ответила, что делать при солнечном ожоге
Педофил в прямом эфире: мужчина нашел себе жертву для общения в «рулетке»
Россиян предупредили о вероятном ослаблении рубля
Военкор рассказал о клещах для Константиновки в ДНР
Учительница героя России рассказала, каким был Очир-Горяев
«Должны услышать»: депутат о приеме европейских послов в российском МИД
Психолог рассказал, как предотвратить выгорание
Шохин рассказал Путину об ожиданиях бизнеса по ключевой ставке
Шестилетнего малыша насмерть сбили во дворе дома
Аналитик рассказал, можно ли пользоваться зарубежной электронной почтой
Шохин назвал оптимальный для российского бизнеса курс доллара
Части полотна «Оборона Севастополя» вынесли из горящего музея
В ГД услышали просьбы малого и среднего бизнеса о налоговых послаблениях
Захарова выразила уверенность в восстановлении «Обороны Севастополя»
Президента Колумбии отстранили накануне выборов
Путину доложили, как в Анапе подогревают море
Десяткам тысяч российских семей дополнительно назначили единое пособие
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.