Назван новый лидер курортного сезона Краснодарского края

Анапа стала самым популярным курортом Краснодарского края в текущем летнем сезоне, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. По его словам, интерес туристов к этому направлению вырос на 30% по сравнению с прошлым годом.

В этом году лидером по туристическому спросу и даже по инвестиционной привлекательности становится Анапа. Интерес туристов вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, — сказал он.

Рост популярности курорта, отметил Волков, обусловлен в том числе появлением новых гостиничных объектов, развитием инфраструктуры и системы детского отдыха. Высоким спросом у отдыхающих также пользуются Геленджик, Кабардинка и Джанхот, где турпоток увеличился на 15% относительно лета 2025 года. Кроме того, новой точкой притяжения для туристов стало побережье Азовского моря.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь поделилась рекомендациями для российских туристов, планирующих отпуск в Турции. Она советует обратить внимание на Аланью, Кемер и Измир, которые считаются одними из самых доступных по цене направлений для отдыха.