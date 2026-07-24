Отдыхающие погубили выброшенного на берег дельфина в Анапе Выброшенный на берег дельфин погиб после помощи отдыхающих в Анапе

На побережье отдыхающие погубили обессилевшую афалину (вид дельфинов), которую ранее выбросило на берег, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что вокруг животного почти сразу собрались десятки туристов.

Люди решили, что дельфин не уплывает, потому что хочет контакта с ними, начали хватать его за хвост, гладить, фотографироваться и пытались самостоятельно вернуть млекопитающее в воду. Одна из отдыхающих призывала не трогать животное, однако к ее словам не прислушались. Позже на место прибыли спасатели, но дельфина обнаружили погибшим.

Ранее стало известно, что жители Таганрога рассказали о неоднократных случаях обнаружения погибших дельфинов на побережье Азовского моря. По словам местных жителей, тела морских млекопитающих появляются на берегу с начала апреля и при этом не всегда оперативно убираются.

Между тем сообщалось, что жители Находки в третий раз за неделю заметили крупную акулу недалеко от пляжа. Отмечается, что хищница плавала в заливе Восток примерно в 40 километрах от города.