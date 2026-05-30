В Севастополе четвертые сутки спасают маму-дельфина и ее детеныша

В Севастополе уже четвертые сутки продолжается спасательная операция в Казачьей бухте, где на мелководье оказались два черноморских дельфина — самка и ее детеныш, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, в спасении участвуют десятки волонтеров и сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Спасатели круглосуточно находятся в воде, поддерживают животных на плаву, кормят и оказывают необходимую помощь прямо в бухте. Специалисты отмечают, что у взрослой особи выявлено воспалительное заболевание, однако у нее сохраняется хороший аппетит. Детеныш чувствует себя стабильнее, но получает питание через специальный зонд. Спасатели продолжают наблюдение и рассчитывают на успешное завершение операции.

