ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 21:43

В Севастополе четвертые сутки спасают маму-дельфина и ее детеныша

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Севастополе уже четвертые сутки продолжается спасательная операция в Казачьей бухте, где на мелководье оказались два черноморских дельфина — самка и ее детеныш, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, в спасении участвуют десятки волонтеров и сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Спасатели круглосуточно находятся в воде, поддерживают животных на плаву, кормят и оказывают необходимую помощь прямо в бухте. Специалисты отмечают, что у взрослой особи выявлено воспалительное заболевание, однако у нее сохраняется хороший аппетит. Детеныш чувствует себя стабильнее, но получает питание через специальный зонд. Спасатели продолжают наблюдение и рассчитывают на успешное завершение операции.

Ранее стало известно, что жительница канадского Ванкувера Лиа Уилсон начала получать разнообразные предметы от ворон после того, как помогла спасти одну из птиц. Все началось, когда женщина заметила пернатых, круживших над водосточной трубой дома по соседству, где застряла другая ворона. Уилсон попросила сотрудников пожарной службы помочь ей достать птицу и передала ее на лечение. Через несколько дней ее выпустили и стая ворон начала приносить канадке различные вещи в знак признательности.

Регионы
Севастополь
волонтеры
дельфины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.