Фанат клуба «Арсенал» решил посетить игру с риском для жизни

Венгерская полиция проводит поиски фаната футбольного клуба «Арсенал», который скрылся из больницы, пишет «Чемпионат». Он получил опасные для жизни травмы в результате аварии на электросамокате.
Англичанина госпитализировали после серьезной травмы, однако он самовольно покинул медицинское учреждение, чтобы не пропустить финал Лиги чемпионов. Правоохранительные органы сообщают, что мужчине срочно требуется медицинская помощь, и продолжают попытки связаться как с ним, так и с его родственниками.
