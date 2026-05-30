Фанат клуба «Арсенал» решил посетить игру с риском для жизни Полиция Венгрии ищет фаната «Арсенала», сбежавшего из больницы на матч

Венгерская полиция проводит поиски фаната футбольного клуба «Арсенал», который скрылся из больницы, пишет «Чемпионат». Он получил опасные для жизни травмы в результате аварии на электросамокате.

Англичанина госпитализировали после серьезной травмы, однако он самовольно покинул медицинское учреждение, чтобы не пропустить финал Лиги чемпионов. Правоохранительные органы сообщают, что мужчине срочно требуется медицинская помощь, и продолжают попытки связаться как с ним, так и с его родственниками.

