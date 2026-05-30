30 мая 2026 в 21:06

Фанат клуба «Арсенал» решил посетить игру с риском для жизни

Полиция Венгрии ищет фаната «Арсенала», сбежавшего из больницы на матч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Венгерская полиция проводит поиски фаната футбольного клуба «Арсенал», который скрылся из больницы, пишет «Чемпионат». Он получил опасные для жизни травмы в результате аварии на электросамокате.

Англичанина госпитализировали после серьезной травмы, однако он самовольно покинул медицинское учреждение, чтобы не пропустить финал Лиги чемпионов. Правоохранительные органы сообщают, что мужчине срочно требуется медицинская помощь, и продолжают попытки связаться как с ним, так и с его родственниками.

Ранее сообщалось, что футболист Лионель Месси вошел в состав аргентинской сборной и сыграет на своем шестом чемпионате мира. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

До этого стало известно, что «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» и завоевал трофей в пятый раз в российской истории. Решающий матч состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. На финальной игре присутствовали 72 978 зрителей, что стало рекордом итоговых матчей турниров. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

