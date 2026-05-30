ООН выступила против атак на критическую инфраструктуру после удара по ЗАЭС

ООН выступает за недопущение атак на объекты критической инфраструктуры, сообщили ТАСС в офисе генерального секретаря организации после удара ВСУ по Запорожской АЭС. Днем, 30 мая, украинский беспилотник сдетонировал у здания машинного зала блока № 6 ЗАЭС.

Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак на критическую инфраструктуру, — заявили в офисе генсека ООН.

По словам главы Росатома Алексея Лихачева, основное оборудование станции в результате взрыва повреждений не получило. Он также заявил, что попадание БПЛА в машинный зал блока № 6 стало первым в мировой истории целенаправленным ударом по основному оборудованию атомной электростанции. На станции уточнили, что место взрыва находилось всего в нескольких метрах от реакторной зоны.

Ранее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что прямой удар беспилотника по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС доказывает, что Киев пренебрегает принципами ядерной безопасности. Руководство станции в очередной раз призвало международные организации обратить внимание на регулярные провокации.