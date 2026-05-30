30 мая 2026 в 21:12

Суд арестовал мужчину за попытку подорвать здание Минюста России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Суд в Москве арестовал Виталия Ларина по делу о попытке подрыва здания Министерства юстиции РФ. Решение было принято Басманным районным судом города Москвы, сообщили на канале судов общей юрисдикции столицы в мессенджере МАКС. Следующие два месяца он проведет в СИЗО.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ларина Виталия Владимировича сроком до 29 июля 2026 года, — уточнили в пресс-службе.

Ранее в Краснодарском крае подростку и его 18-летнему знакомому предъявили обвинение по делу о подготовке теракта в Туапсе. Старший из фигурантов через мессенджер связался с участником запрещенной в РФ террористической организации, тот предложил за вознаграждение изготовить самодельное взрывное устройство.

До этого девушку-подростка задержали после поджога автозаправочной станции в Ленинградской области. Установлено, что ночью 28 мая 15-летняя несовершеннолетняя, находясь на АЗС на улице Приютинской во Всеволожске, выплеснула горючую жидкость на колонку и подожгла ее.

