Охранника в здании Минюста арестовали за экстремизм

21 мая 2026 в 10:12

Охранника в здании Минюста арестовали на 15 суток за экстремистскую символику

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Охранника здания Минюста в Москве арестовали на 15 суток по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Поводом стала сумка с листовками, на которых был украинский националистический лозунг, которую, по версии следствия, мужчина пронес в здание в начале мая.

18 мая Замоскворецкий районный суд признал 61-летнего охранника виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП. В суде обвиняемый вину не признал. Он заявил, что работает в Минюсте в качестве технического персонала и пояснил, что заметил в здании неизвестную ему сумку, взял ее в руки, а затем оставил на месте. Несмотря на это, суд счел мужчину виновным и назначил ему административный арест на 15 суток.

Ранее управление ФСБ России по Калужской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, который в одном из мессенджеров публично оправдывал удары ВСУ по территории РФ. У него изъяли средства связи, с помощью которых он публиковал комментарии. Следователи квалифицировали действия нарушителя по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Москва
экстремизм
аресты
лозунги
