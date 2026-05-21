21 мая 2026 в 10:41

Россия в шесть раз нарастила импорт одного европейского напитка

Евростат зафиксировал шестикратный рост экспорта чешского пива в Россию в марте

Россия в марте 2026 года увеличила закупки чешского пива в шесть раз в месячном исчислении, потратив €796 тыс. (65 млн рублей), свидетельствуют данные Евростата. Благодаря этому страна стала главным европейским поставщиком пенного напитка в РФ, хотя месяцем ранее занимала только третье место.

На второй строчке по объему импорта в денежном эквиваленте оказалась Польша, нарастившая отгрузки на треть — до €385,2 тыс. (31,5 млн рублей). Замкнула тройку Бельгия с показателем €252,3 тыс. (20,7 млн рублей), что лишь на 2% больше февральского уровня. В пятерку лидеров по отгрузкам напитка в РФ в марте также попали Литва и Германия.

Ранее данные грузинской статслужбы показали, что Россия в апреле почти вплотную приблизилась к отметке в $7 млн (500 млн рублей) по закупкам орехов из Грузии. Этот показатель стал максимальным за всю историю наблюдений с 2009 года. За месяц российские фирмы ввезли упаковок с арахисом, миндалем и другими орехами на $6,8 млн, тогда как в прошлом году было потрачено $4,1 млн (300 млн рублей).

