Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 11:00

Россиянам рассказали, каким будет лето в 2026 году по всей стране

Метеорологи «Яндекс.Погоды»: лето в 2026 году будет жарче, чем в прошлом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Метеорологи «Яндекс.Погоды» с помощью ИИ-технологии «Метеум» спрогнозировали летний сезон в городах-миллионниках России. Исторических рекордов специалисты почти не ожидают, но, по их словам, будет заметно жарче, чем в 2025 году. Главные сюрпризы погода приготовила для жителей Сибири и Урала, предупредили синоптики.

Традиционно для последних лет нынешний сезон превысит климатическую норму во всех крупных городах страны. За Уралом, в Екатеринбурге, вероятно обновление 30-летних рекордов тепла. В Новосибирске, Омске и Челябинске — 10-летних, а в Москве грядущий сезон может стать самым жарким за последнее десятилетие.

Согласно прогнозу, рекордных ливней или засух в крупнейших городах России не ожидается — осадки останутся в пределах нормы. Исключением станут Санкт-Петербург в июле и Красноярск и Воронеж в августе: там будет в полтора раза суше обычного. Однако по сравнению с 2025 годом изменения будут сильно заметны. На юге — в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону — лето окажется более влажным, чем в прошлом аномально засушливом сезоне.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Московской области всю рабочую неделю продержится аномальная жара. Снижение температуры начнется только в выходные, когда в регионе станет прохладнее, уточнила синоптик.

Общество
Россия
Яндекс
погода
лето
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Федеральная поддержка может распространиться на одну категорию граждан
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 21 мая: сбои, атаки
«Прямо на границе»: Москалькова «свела» Лантратову с омбудсменом Украины
Стало известно, почему Украину на самом деле не пускают в Евросоюз
Наступление ВС России на Харьков 21 мая: ТОС выжигают все живое, Купянск
В МИД России объяснили указ о гражданстве для жителей Приднестровья
В США поразились восстановлению военной мощи Ирана
Захарова оценила проверку США биолабораторий на Украине
«Я этому не радуюсь»: в Госдуме огорчились из-за укрепления рубля
Суд решил судьбу истязавшего собственных сыновей мужчины
Фитнес-эксперт дал советы, как правильно выбрать спортзал
Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой
В Италии объяснили, какой сигнал Путин послал Западу из Китая
«Гуньку не забудьте»: Захарова дала Киеву совет о прахе украинских нацистов
Захарова разъяснила пуски ракеты «Сармат»
Три человека погибли у себя дома от неизвестного вещества
Захарова озвучила Токио условие для возвращения к нормальному общению
Баловство с петардой в стенах пермской школы обернулось уголовным делом
Аналитик объяснил, почему снизились цены на ряд товаров
Россиянам рассказали о неочевидном факторе недосыпа
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.