Россиянам рассказали, каким будет лето в 2026 году по всей стране

Россиянам рассказали, каким будет лето в 2026 году по всей стране Метеорологи «Яндекс.Погоды»: лето в 2026 году будет жарче, чем в прошлом

Метеорологи «Яндекс.Погоды» с помощью ИИ-технологии «Метеум» спрогнозировали летний сезон в городах-миллионниках России. Исторических рекордов специалисты почти не ожидают, но, по их словам, будет заметно жарче, чем в 2025 году. Главные сюрпризы погода приготовила для жителей Сибири и Урала, предупредили синоптики.

Традиционно для последних лет нынешний сезон превысит климатическую норму во всех крупных городах страны. За Уралом, в Екатеринбурге, вероятно обновление 30-летних рекордов тепла. В Новосибирске, Омске и Челябинске — 10-летних, а в Москве грядущий сезон может стать самым жарким за последнее десятилетие.

Согласно прогнозу, рекордных ливней или засух в крупнейших городах России не ожидается — осадки останутся в пределах нормы. Исключением станут Санкт-Петербург в июле и Красноярск и Воронеж в августе: там будет в полтора раза суше обычного. Однако по сравнению с 2025 годом изменения будут сильно заметны. На юге — в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону — лето окажется более влажным, чем в прошлом аномально засушливом сезоне.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Московской области всю рабочую неделю продержится аномальная жара. Снижение температуры начнется только в выходные, когда в регионе станет прохладнее, уточнила синоптик.