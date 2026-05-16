Синоптик спрогнозировала похолодание в российском регионе

Аномально жаркая погода будет в Московской области в течение всей следующей рабочей недели, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, температура упадет только в выходные, в регионе станет прохладнее.

По предварительным прогнозам, в следующие выходные жара спадет. Температура опустится до 20–25 градусов, — отметила Макарова.

Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, что в конце мая в Москве и Московской области ожидается появление большого количества комаров. Массовому вылету насекомых способствуют благоприятные погодные условия: снежная зима, позволившая значительной части популяции выжить, теплая весна и дожди.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил о резком усилении антициклона на следующей неделе в Москве. Температура воздуха днем может превысить отметку в 29 градусов. По словам метеоролога, это на четыре-пять градусов теплее, чем в середине лета.