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05 июня 2026 в 21:45

Глава Росавиации ответил на вопрос о дефиците керосина в России

Глава Росавиации Ядров: в России не наблюдается дефицита керосина

Дмитрий Ядров Дмитрий Ядров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Росавиация не фиксирует дефицита авиационного керосина в стране, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, ситуация находится под контролем.

Дефицита [керосина] не наблюдаем. Держим ситуацию на контроле, — сказал Ядров.

При этом исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечал, что военные действия США и Израиля против Ирана спровоцировали двукратный рост цен на авиакеросин в ряде стран. Пантелеев также предупреждал, что кризис в авиационной сфере, вызванный событиями на Ближнем Востоке, может перерасти в глобальный, что несет угрозу банкротств для мировой авиаиндустрии.

Ранее региональный пассажирский самолет Ил-114-300, оснащенный отечественными двигателями, получил право на серийное производство. Глава Росавиации вручил управляющему директору АО «Ил» Даниилу Бренерману переизданный сертификат типа. Лайнер Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Дальность полета составляет 1450 километров.

Власть
Росавиация
авиакеросин
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