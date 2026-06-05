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05 июня 2026 в 11:46

Ил-114-300 получил сертификат для серийного производства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Региональный пассажирский самолет Ил-114-300, оснащенный отечественными двигателями, получил право на серийное производство, передает корреспондент NEWS.ru на ПМЭФ. Глава Росавиации Дмитрий Ядров вручил управляющему директору АО «Ил» Даниилу Бренерману переизданный сертификат типа.

Лайнер Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Дальность полета составляет 1450 километров, салон рассчитан на 66 человек. Силовая установка самолета состоит из двигателей ТВ7-117СТ-01, созданных на предприятии ОДК в Северной столице.

Отмечается, что машина может работать при температуре от минус 50 до плюс 45 градусов. Противообледенительная система была проверена в марте 2026 года в ходе восьми полетов в Архангельской области в условиях естественного обледенения.

Ранее сообщалось, что индийские авиакомпании проявили интерес к российским лайнерам SJ 100 и Ил-114-300. Как уточнил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, Нью-Дели необходимы самолеты такого класса.

Общество
ПМЭФ
Росавиация
Ил-114-300
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