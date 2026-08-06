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06 августа 2026 в 09:47

Российские танкисты уничтожили группу военных ВСУ

РИА Новости: танкисты «Севера» ликвидировали группу солдат ВСУ под Харьковом

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские танкисты уничтожили группу украинских военных, которые пытались провести ротацию на позициях в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным Ясень. Речь идет об экипаже танка Т-90М «Прорыв» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север».

Работаем с закрытых огневых позиций, благодаря чему экипаж остается в безопасности <…>. Современные комплексы наведения позволяют произвести первый выстрел за несколько минут после получения команды, — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что задачу экипаж получил после того, как разведывательный дрон заметил скопление противника в лесополосе. Дополнительная разведка подтвердила: украинские военные пытались добраться до своих позиций, чтобы сменить подразделение. Танкисты открыли огонь осколочно-фугасными снарядами и ликвидировали противников.

В конце июля в российском оборонном ведомстве отчитывались о срыве контратаки ВСУ на Добропольском направлении. В операции участвовал экипаж танка Т-80БВМ 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

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