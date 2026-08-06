Российские танкисты уничтожили группу военных ВСУ

Российские танкисты уничтожили группу украинских военных, которые пытались провести ротацию на позициях в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным Ясень. Речь идет об экипаже танка Т-90М «Прорыв» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север».

Работаем с закрытых огневых позиций, благодаря чему экипаж остается в безопасности <…>. Современные комплексы наведения позволяют произвести первый выстрел за несколько минут после получения команды, — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что задачу экипаж получил после того, как разведывательный дрон заметил скопление противника в лесополосе. Дополнительная разведка подтвердила: украинские военные пытались добраться до своих позиций, чтобы сменить подразделение. Танкисты открыли огонь осколочно-фугасными снарядами и ликвидировали противников.

В конце июля в российском оборонном ведомстве отчитывались о срыве контратаки ВСУ на Добропольском направлении. В операции участвовал экипаж танка Т-80БВМ 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр».