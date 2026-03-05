«В районе 15 метров»: российский танкист раскрыл детали дерзкого штурма Танкисты встали в 15 метрах от ВСУ и высадили десант под носом у противника

Боевой расчет танка группировки войск «Восток» в ходе штурма опорного пункта ВСУ применил тактику максимального сближения, высадив десант фактически вплотную к позициям противника, сообщил ТАСС механик-водитель с позывным Адвокат. По пути они успели трижды выстрелить из пушки по укрепленной позиции противника, отметил собеседник агентства.

Для того чтобы более безопасно подвезти пехоту, на броне которая сидела, мы вели огневое воздействие по противнику. В один опорник выпустили более трех снарядов, чтобы враг опасался танка. Подъехали максимально близко, в районе 15 метров, сделали остановку, пехота десантировалась, а мы развернулись и на откат, — рассказал военный.

Адвокат подчеркнул, что задача была выполнена успешно: опорный пункт перешел под контроль российских сил. Позже танкисты встретились с бойцами, которых доставили на передний край, те рассказали, что «все было хорошо», заключил танкист.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бойцы РФ начали бои за освобождение населенного пункта Попасное под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. По его словам, это произошло после серии ударов и вытеснения противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.