Суд в Чечне повторно признал Зарему Мусаеву виновной после пересмотра дела Суд в Чечне вновь признал Зарему Мусаеву виновной в нападении на сотрудника ФСИН

Шалинский городской суд Чечни повторно вынес обвинительный приговор Зареме Мусаевой, супруге бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин. Женщину признали виновной в нападении на сотрудника ФСИН и приговорили к 3 годам 10 месяцам колонии-поселения.

Шалинский городской суд Чеченской республики за два неполных дня судебного следствия приговорил Мусаеву по делу о нападении на сотрудника колонии к трем годам и 10 месяцев колонии-поселения, — сообщил адвокат.

По словам Савина, его подзащитная пока не приняла решение относительно обжалования нового приговора. Дело было пересмотрено после отмены предыдущего решения вышестоящей инстанцией.

Ранее в феврале Верховный суд Чечни отменил приговор по делу Заремы Мусаевой, обвиняемой в дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Несмотря на это, для нее сохранилась мера пресечения в виде заключения под стражу. Судья принял решение о продлении срока содержания под стражей до 5 марта.