16 февраля 2026 в 20:56

Верховный суд Чечни отменил приговор Зареме Мусаевой

Верховный суд Чечни отменил приговор Мусаевой по делу о дезорганизации колонии

Верховный суд Чечни отменил приговор по делу Заремы Мусаевой, обвиняемой в дезорганизации деятельности исправительного учреждения, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Савина. Несмотря на это, для нее сохранилась мера пресечения в виде заключения под стражу. Судья принял решение о продлении срока содержания под стражей до 5 марта.

Изначально мы просили отменить приговор и оправдать Зарему Мусаеву. Прокурор сначала выступил против отмены, но после моего выступления в прениях он согласился с доводами и также попросил отменить обвинительный приговор и рассмотреть дело вновь, — прокомментировал адвокат.

Жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева задержали в Нижнем Новгороде в 2022 году. Ее доставили в Грозный в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, которое было возбуждено еще в 2019 году. Впоследствии против нее возбудили новое уголовное дело за применение насилия к сотруднику полиции во время допроса. В июле 2023 года суд приговорил ее к 5,5 годам лишения свободы. В сентябре Верховный суд Чечни уменьшил срок на полгода. В марте 2024 года Пятый кассационный суд в Пятигорске сократил наказание до четырех лет и девяти месяцев.

Ранее жительница Кизильского района была оправдана присяжными по делу об организации убийства своей 12-летней дочери. Оправдательный приговор, однако, был отменен Челябинским областным судом по представлению прокуратуры.

