Суд отменил приговор матери, заказавшей убийство дочери

Челябинский облсуд передумал оправдывать заказавшую убийство дочери мать

Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор жительнице Кизильского района, которая пыталась организовать убийство своей 12-летней дочери. Присяжные до этого сочли, что состава преступления нет, но прокуратура региона с этим не согласилась и добилась пересмотра дела, сообщили в надзорном ведомстве.

Областной суд по представлению прокурора отменил оправдательный приговор в отношении жительницы Кизильского района, организовавшей убийство своей малолетней дочери, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 16 апреля 2025 года. Женщина напилась и из неприязни к дочери решила избавиться от нее — утопить в реке. Тут же нашла случайного знакомого и пообещала ему 100 тыс. рублей за «работу». Деньги обещала отдать после того, как получит доказательства смерти девочки. Но «исполнитель» не стал убивать ребенка, а вместо этого пошел в полицию.

Ранее суд дал девять лет колонии жительнице ЛНР за попытку убить годовалую дочь. Отмечается, что она намеренно толкнула коляску под колеса автомобиля и только хорошая реакция водителя помогла избежать трагедии.

