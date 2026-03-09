Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 17:15

«Непреднамеренные последствия»: глава ЕК о конфликте в Иране

Фон дер Ляйен: у конфликта в Иране будут непреднамеренные последствия

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/EVENTPRESS Jeremy Knowles/Global Look Press
Противостояние США, Израиля и Ирана является «региональным конфликтом с непреднамеренными последствиями», написала в соцсети Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, необходимо мириться с его последствиями.

Народ Ирана заслуживает свободы, достоинства и права самостоятельно определять свое будущее. Даже если мы знаем, что это будет чревато рисками и нестабильностью во время и после войны, — написала глава ЕК.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ближневосточный конфликт породил непредвиденные последствия, создав неопределенность в энергетической, финансовой и торговой сферах, а также в вопросах транспорта и миграции. По словам политика, эти эффекты уже наблюдаются сегодня.

До этого она на конференции постпредов ЕС в Брюсселе подчеркнула, что объединению необходимо срочно пересмотреть свои институты и внешнеполитическую стратегию. По словам политика, действующие механизмы принятия решений и европейская доктрина требуют проверки на соответствие современным реалиям.

Иран
Израиль
США
Урсула фон дер Ляйен
