«Правдивое обещание — 4»: КСИР сделал заявление об ударах по Израилю КСИР подтвердил проведение 32-й волны ударов по Израилю

Корпус стражей Исламской революции Ирана подтвердил проведение 32-й волны ударов по целям в Израиле, передает гостелерадио страны. В заявлении говорится о применении ракет «Гадр» и «Хорремшахр». Операция прошла под кодовым названием «Слушаю и повинуюсь, Хаменеи» по случаю избрания Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Исламской Республики.

Была проведена 32-я волна операции «Правдивое обещание — 4» против целей на севере и в центральной части оккупированных территорий с использованием разрушительных ракет «Гадр» и «Хорремшахр», — сказано в сообщении.

Ранее прокурор Тегерана выдвинул официальные обвинения против президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это связано с нападением государств на Исламскую Республику. Обвинения также предъявлены командующим и военнослужащим.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин между тем заявил, что Трампу необходимо положить конец конфликту на Ближнем Востоке до конца марта. По его словам, в противном случае военная операция в Иране спровоцирует подорожание бензина в США.