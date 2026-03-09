Зимняя Олимпиада — 2026
Вертолет эвакуировал сбитого машиной ребенка в Ленобласти

Ребенка, сбитого машиной в поселке Металлострой Ленобласти, эвакуировал вертолет санавиации, передает телеканал «78» со ссылкой на источники. На место ЧП прибыло несколько бригад скорой помощи. Другой информации о произошедшем пока нет.

Ранее в Кемеровской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли три человека. Среди жертв ДТП оказалась трехмесячная девочка. Предварительно, водитель Toyota Corolla Runx при обгоне автовоза выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем.

В Ленинградской области до этого произошло ДТП с участием детей двух и четырех лет. На 447-м км трассы Вологда — Тихвин — Кола столкнулись две иномарки. Предполагается, что водитель Toyota неправильно выбрала скорость и не учла погодные условия, выехав на встречную полосу, столкнулась с Mercedes-Benz.

Также стало известно, что двое подростков попали под машину в Иркутске, когда бежали на красный свет. По предварительной информации, школьники решили проскочить через дорогу у ТЦ «Кипарис».

