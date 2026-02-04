ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом

В Тихвинском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием детей двух и четырех лет, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. По данным правоохранителей, на 447 км автодороги Вологда — Тихвин — Кола столкнулись две иномарки.

Предполагается, что водитель Toyota 1994 года рождения неправильно выбрала скорость и не учла погодные условия, выехав на встречную полосу. Там она столкнулась с Mercedes-Benz, за рулем которого был мужчина 1979 года. В результате аварии малолетние пассажиры Toyota получили тяжелые травмы — детей госпитализировали.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и один пострадал в результате аварии в Башкирии. На трассе Белебей — Аксеново в Белебеевском районе произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля.