Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 15:46

ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Тихвинском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием детей двух и четырех лет, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. По данным правоохранителей, на 447 км автодороги Вологда — Тихвин — Кола столкнулись две иномарки.

Предполагается, что водитель Toyota 1994 года рождения неправильно выбрала скорость и не учла погодные условия, выехав на встречную полосу. Там она столкнулась с Mercedes-Benz, за рулем которого был мужчина 1979 года. В результате аварии малолетние пассажиры Toyota получили тяжелые травмы — детей госпитализировали.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и один пострадал в результате аварии в Башкирии. На трассе Белебей — Аксеново в Белебеевском районе произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля.

дети
ДТП
аварии
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
У Петербуржца изъяли 5 кг наркотиков на трассе в Вологодской области
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.