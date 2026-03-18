18 марта 2026 в 10:50

«Перхоть собирал»: историк объяснил слова Трампа о скором уходе Макрона

Историк Сидоров объяснил слова Трампа о скором уходе Макрона личной неприязнью

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/ AdMedia/Global Look Press
Заявления президента США Дональда Трампа о том, что его французский коллега Эммануэль Макрон «очень скоро покинет свой пост», продиктованы давней личной неприязнью, заявил историк Андрей Сидоров. По его словам, которые приводит РИА Новости, Макрон в 2019 году сказал о смерти мозга НАТО, а в это время президентом как раз был Трамп.

Между Макроном и Трампом существует личная неприязнь. Она возникла еще тогда, когда во время первого срока, Трамп перхоть собирал с Макрона, тем самым в известной степени унизив французского президента, у которого, по-моему, очень большое собственное эго, — отметил историк.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на громкое заявление Трампа о мрачном политическом будущем французского лидера. «Бонжур, как говорится», сыронизировала представитель внешнеполитического ведомства.

Также стало известно, что Франция не станет участвовать в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива. Макрон выступил против идеи Трампа и добавил, что Париж готов заняться созданием системы сопровождения судов в акватории, но лишь после окончания боевых действий.

Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
историки
вражда
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

