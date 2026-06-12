Самолет ВВС США подал сигнал бедствия над ОАЭ Истребитель ВВС США подал сигнал о внештатной ситуации в небе над ОАЭ

Истребитель F-35 Военно-воздушных сил США подал сигнал бедствия во время нахождения в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов, передают РИА Новости. Согласно информации сервиса отслеживания воздушного движения, самолет передавал код 7700.

Этот сигнал используется для обозначения общей аварийной ситуации на борту воздушного судна. Причины передачи такого кода могут быть различными: техническая неисправность, возгорание, нехватка топлива или другие нештатные обстоятельства, требующие внимания диспетчерских служб.

После объявления аварийной ситуации американский истребитель направился на авиабазу Аль-Дафра, расположенную в Абу-Даби. По имеющимся данным, самолет успешно выполнил посадку.

Ранее стало известно, что пилот истребителя F-15E мог дважды быть сбит в ходе одного и того же конфликта между США и Ираном. В материале журналистов отмечалось, что источники проекта называют произошедшее уникальным эпизодом для авиации Соединенных Штатов. Авторы публикации передают слова источников, которые считают этот случай крайне редким для современной военной авиации.