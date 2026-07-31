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31 июля 2026 в 11:02

Румыния по тревоге подняла в небо истребители

Румыния задействовала два истребителя из-за активности у границы с Украиной

Фото: Alfie Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Румыния подняла два истребителя в небо после того, как радары зафиксировали группу воздушных целей вблизи границы с Украиной в ночь на 31 июля, заявило Министерство национальной обороны европейской страны в соцсетях. В ведомстве уточнили, что дежурные экипажи были подняты с военной базы для контроля обстановки в приграничной зоне.

Система радиолокационного наблюдения в ночь на 31 июля зафиксировала группу воздушных целей вблизи границы с Украиной. Два самолета Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании с 86-й авиабазы Борча были подняты в воздух для мониторинга ситуации, — сказано в сообщении.

Воздушные цели маневрировали вблизи речной границы с Украиной, не проникая в национальное воздушное пространство. После этого они исчезли с экранов радаров. Режим воздушной тревоги на территории Румынии уже снят.

Ранее президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. Он отметил, что это стал второй подобный случай за последние два дня. Накануне глава государства также заявлял об уничтожении дрона, оказавшегося в воздушном пространстве Румынии.

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